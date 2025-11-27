 Aller au contenu principal
Eurazeo renforce l’internationalisation de son offre aux particuliers
information fournie par AOF 27/11/2025 à 09:39

(AOF) - Eurazeo a annoncé le renforcement de l’internationalisation de son offre avec deux nouveaux véhicules d’investissement spécifiquement conçus pour le marché européen. "Ces deux nouveaux fonds Evergreen spécialisés par classe d’actif, dont un ELTIF 2.01, seront largement distribués sur le continent," souligne la société d'investissement. Eurazeo Prime Income Credit (EPIC) – pour la dette privée – et Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) – pour le private equity secondaire – ont vocation à être distribués dans plusieurs pays européens.

Il s'agit de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

Eurazeo explique que le lancement de ces deux fonds "traduit concrètement l'une des priorités de son plan stratégique 2024-2027 : accélérer le développement de son activité auprès de la clientèle de particuliers et consolider sa position d'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact".

EPIC et EPSO, dont la phase de commercialisation et d'investissement démarrera prochainement, sont dotés d'un capital de départ de plus de 100 millions d'euros chacun, grâce à la contribution d'Eurazeo et d'un investisseur institutionnel de premier plan. Eurazeo a l'ambition de répliquer et d'amplifier le succès commercial d'EPVE 3, son premier fonds Evergreen, qui affiche de plus de 3 milliards d'euros d'encours.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

