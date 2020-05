Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo réfléchira à sortir d'Europcar le moment venu-Dirfin Reuters • 19/05/2020 à 07:52









19 mai (Reuters) - Le directeur financier d'Eurazeo SE EURA.PA Philippe Audouin a déclaré mardi lors d'une téléconférence avec des journalistes à l'occasion de la présentation du chiffre d'affaires du premier trimestre : * EURAZEO REPRENDRA LA RÉFLEXION SUR UNE CESSION DE SES PARTS DANS EUROPCAR LE MOMENT VENU. * EURAZEO N'ENVISAGE PAS DE CESSION SIGNIFICATIVE DANS LA PÉRIODE ACTUELLE. Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris 0.00% EURAZEO Euronext Paris 0.00%