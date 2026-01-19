Eurazeo prend la tête d'un tour de table de 192 millions d'euros pour terralayr
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 12:12
Par l'intermédiaire de son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), Eurazeo indique avoir dirigé une levée de fonds de 192 millions d'euros, incluant une tranche optionnelle de 80 millions d'euros, en collaboration avec RIVE Private Investment.
Cet apport de capital vise à financer le déploiement opérationnel de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) sur le territoire allemand. terralayr se distingue par l'intégration de sa plateforme numérique LAYR, qui propose une "flexibilité en tant que service" aux acteurs du marché.
Ce modèle permet d'optimiser la gestion des risques et la commercialisation de l'énergie via des structures de contrats de transformation ("tolling").
Dans un contexte de forte croissance de la demande industrielle et des centres de données, Eurazeo mise sur le stockage pour stabiliser un réseau électrique de plus en plus dépendant des énergies renouvelables. Cet investissement constitue la neuvième et ultime opération d'ETIF, complétant un portefeuille diversifié allant de la mobilité électrique au traitement des déchets.
Eurazeo lâche près de 3,9% à Paris, portant sur recul à 4,3% depuis le début de l'année.
