Eurazeo: première opération pour le fonds environnemental information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé hier soir avoir signé son premier accord d'investissement dans le cadre de son nouveau fonds environnemental, sous la forme d'une prise de participation majoritaire au sein d'un spécialiste de la lutte biologique.



Bioline AgroSciences, troisième acteur mondial dans le domaine des macrobiens, fournit des organismes de contrôle biologique qui permettent un contrôle des nuisibles dans l'agriculture.



L'entreprise exploite six usines aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et au Kenya, qui produisent toutes des agents protégeant principalement les cultures à forte valeur ajoutée telles que les baies, les fleurs, les plantes ornementales t les fruits et légumes.



Dans un communiqué, Eurazeo loue sa large gamme de produits, sa marque reconnue, sa forte présence à l'internationale ainsi que la croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires depuis 2018.



Ce premier investissement survient alors qu'Eurazeo dit avoir procédé au premier 'closing' du fonds 'Eurazeo Planetary Boundaries Fund' (EPBF) avec 300 millions d'euros sécurisés, soit 40% du seuil cible de 750 millions d'euros.



Parmi ses premiers investisseurs, EPBF compte des institutions financières européennes de premier plan, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs ainsi que des 'family offices'.



Ce fonds à impact environnemental, lancé il y a dix mois, s'inspire du le principe des 'limites planétaires' imaginé par Johan Rockström, un chercheur au Stockholm Resilience Centre.





