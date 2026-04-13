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Eurazeo place sa première émission d'obligations senior
information fournie par AOF 13/04/2026 à 13:56

(AOF) - Eurazeo a annoncé vendredi soir avoir réalisé le placement de sa première émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros, à échéance du 17 avril 2031 et assortie d'un coupon de 4,625% par an. "Cette émission d'obligations inaugurale a été très bien accueillie par des investisseurs institutionnels internationaux, avec un carnet d'ordres final de plus de 2 milliards, soit une sursouscription de 4 fois", met en avant le groupe.

Le groupe d'investissement ajoute que le produit de cette émission inaugurale sera notamment utilisé pour le refinancement d'une partie des montants tirés par Eurazeo dans le cadre de sa ligne de crédit syndiquée.

Les obligations ainsi émises, dont le règlement-livraison est prévu le 17 avril, seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et feront l'objet d'une notation BBB par S&P et Fitch.

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