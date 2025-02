Eurazeo : participation à la série B de 29 millions d’euros de Germitec

(AOF) - Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo , a annoncé la finalisation de son troisième investissement en growth equity dans Germitec. Nov Santé Actions Non Cotées agit en tant qu’investisseur lead dans le cadre d’une série B de 29 millions d’euros aux côtés des actionnaires historiques dont Kurma Partners (filiale Venture santé d’Eurazeo), Financière Arbevel, Turenne Capital et la famille fondatrice.

Germitec, dont le siège social est basé à Bordeaux, est spécialisée dans la désinfection des sondes d'échographie. Présent dans plus de 40 pays, Germitec vise aujourd'hui à s'imposer sur de nouveaux marchés tels que les États-Unis, où l'entreprise a récemment obtenu une certification FDA De Novo pour son produit phare, Chronos. Pour mener à bien ses ambitions, la société lève 29 millions d'euros.

" (…) Avec l'obtention de l'agrément FDA, nous avons franchi une étape décisive qui nous ouvre des perspectives exceptionnelles aux États-Unis, avec un marché potentiel de 60,000 unités. Nous sommes confiants dans notre capacité à pénétrer ce marché grâce à la qualité et à la différenciation de nos produits ainsi qu'à l'engagement et le savoir-faire de nos équipes. " a déclaré Vincent Gardès, directeur général de Germitec.

Nov Santé Actions Non Cotées a auparavant investi dans Kinvent en décembre 2023 et PanTera en septembre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS