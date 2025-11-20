Eurazeo ouvre un nouveau bureau à Stockholm
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 08:17
'La présence historique d'Eurazeo dans les pays nordiques, marquée par plus de 1 milliard d'euros investis dans 36 entreprises depuis 2005, témoigne de la compréhension approfondie du marché par le groupe', affirme-t-il.
Au-delà de son rôle en matière de relations investisseurs, le bureau de Stockholm renforcera aussi l'accompagnement opérationnel des entreprises soutenues par Eurazeo, en leur offrant un ancrage local pour accélérer leur croissance dans toute la région nordique.
Valeurs associées
|54,3500 EUR
|Euronext Paris
|+1,21%
A lire aussi
-
Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont très attendus jeudi à Marseille, dans un contexte où la lutte contre le narcobanditisme "est loin d'être gagnée". Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ex-préfet de ... Lire la suite
-
Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite
-
L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer