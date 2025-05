Eurazeo: ouverture d'une nouvelle adresse à Milan information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Après l'ouverture d'un premier bureau à Milan en 2021, Eurazeo fait part de celle de sa nouvelle adresse au coeur de la ville, située au 3, Corso Matteotti, témoignant de l'engagement croissant de la société d'investissement sur le marché italien.



Cette nouvelle implantation locale constituera un hub stratégique pour les activités de Dette Privée, Buyout, Venture & Growth, et Real Estate & Infrastructure, ainsi que pour l'équipe Relations Investisseurs, consolidant la présence d'Eurazeo en Italie.



'Nous voyons un grand potentiel de développement en Italie, en particulier pour nos franchises Buyout et Dette Privée puisque le marché arrive à maturité', affirment Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs.





