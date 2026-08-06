Eurazeo négocie avec Partners Group pour céder le contrôle d'Aroma-Zone

Le logo de la société d'investissement Eurazeo
Le groupe d'investissement français Eurazeo a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group sur sa participation dans Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de bien-être et de soins.
Selon un communiqué, dans le cadre de la transaction, Eurazeo Capital IV et ses affiliés céderaient leur participation actuelle dans Aroma-Zone, tandis qu'Eurazeo Capital V et ses affiliés réinvestiraient aux côtés de Partners Group, qui deviendrait l'actionnaire majoritaire.
L'opération générerait environ 576 millions d'euros de produit brut au bénéfice du bilan d'Eurazeo, a précisé le groupe.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer