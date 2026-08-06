Eurazeo négocie avec Partners Group pour céder le contrôle d'Aroma-Zone

Le logo de la société d'investissement Eurazeo

‌Le groupe d'investissement français ​Eurazeo a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives ​avec le gestionnaire d'actifs ​suisse Partners Group ⁠sur sa participation dans ‌Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de ​bien-être ‌et de soins.

Selon un ⁠communiqué, dans le cadre de la transaction, Eurazeo ⁠Capital ‌IV et ses affiliés ⁠céderaient leur participation ‌actuelle dans Aroma-Zone, ⁠tandis qu'Eurazeo Capital V ⁠et ‌ses affiliés réinvestiraient aux côtés ​de ‌Partners Group, qui deviendrait l'actionnaire majoritaire.

L'opération générerait ​environ 576 millions d'euros de ⁠produit brut au bénéfice du bilan d'Eurazeo, a précisé le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)