Eurazeo négocie avec Inspired Pet Nutrition pour céder Ultra Premium Direct

(AOF) - Eurazeo est entré en discussions exclusives avec Inspired Pet Nutrition (IPN), la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP, en vue de la cession d’Ultra Premium Direct (UPD), leader français de la vente en direct d’aliments pour animaux de compagnie. Aux termes de cet accord, Eurazeo, Eutopia (actionnaire minoritaire historique) ainsi que d’autres actionnaires minoritaires, céderaient l’intégralité de leur participation dans UPD.

La réalisation de l'opération reste soumise à la conclusion du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société et à l'approbation des autorités de la concurrence. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025.

" Cette nouvelle opération, qui intervient après les annonces de cession récentes d'Albingia, CPK et Cognigy, témoigne de la qualité du portefeuille d'Eurazeo et de sa capacité à réaliser des sorties profitables ", explique le groupe d'investissement européen.

Au total, les cessions réalisées ou annoncées depuis le début de l'année pour le compte du bilan d'Eurazeo représentent presque 1,1 milliard d'euros, soit près de 14% du portefeuille, avec des valorisations au niveau ou supérieures à la valeur marquée dans ses livres.

L'acquisition de Sopral par IPN le mois dernier, associée au projet d'acquisition d'UPD, fera émerger une plateforme indépendante et internationale majeure dans le domaine de l'alimentation pour animaux de compagnie en Europe. Celle-ci regroupera des marques leaders au Royaume-Uni et en France, et s'appuiera sur des capacités de production et digitales de premier plan.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec plus de 600 entreprises en portefeuille ;

- 36,1 Mds€ d’actifs sous gestion, dont 72 % pour compte de tiers et 28 % en compte propre, investis à 69 % dans le private equity, 26 % dans la dette privée et le reste dans l'immobilier ;

- Ambition 2026-2028 d’ un doublement des actifs sous gestion :

- 3 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 11 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Capital structuré par pactes entre JC Decaux holding (19,6 %), la famille Michel David-Weill (9,6 %), la famille Solages (5,4 %), la famille Richardson (3,8 %) et la famille Guyot (0,4 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 14 membres, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing co-présidant le directoire aux côtés de Sophie Flak.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation de capital visant la réduction progressive du poids du bilan dans les fonds,

- équilibre du portefeuille : aucune société ne représente plus de 10 % de l'ANR et la part des sociétés cotées est limitée à 6 % ;

- rotation d’actifs devant générer un capital excédentaire de l’ordre 4 Mds€ environ, les cessions d’actifs représentant, historiquement, 20 à 25 % du portefeuille chaque année,

- croissance et diversification des franchises clients pour accélérer les levées de fonds, notamment dans la transition énergétique,

- forte progression des actifs sous gestion (collecte en hausse de 4,3 Mds€ en 2024 dont 941 M€ en gestion de fortune) ou générant des commissions,

- plateforme de mutualisation allant des supports aux expertises pour absorber la hausse des volumes gérés, avec l’aide de l’intelligence artificielle et de la digitalisation, l’innovation étant pilotée par un comité dédié dans le conseil de surveillance ;

- Stratégie environnementale “O +“ applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant la neutralité carbone en 2040 avec un focus sur la biodiversité :

- 96 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne,pact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- levées de fonds pour les 8 véhicules à impact dont EPBF, ETIF et Biofund IV,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- Bilan sain, avec un ratio de dette nette (1,3 Md€) sur fonds propres de 17 %.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 107,8 € par action fin 2024 et 109,6 € hors sociétés non cotées en portefeuille à fin mars, à comparer au cours de Bourse ;

- Vers des cessions supérieures aux déploiements en 2025 (800 M€ investis à fin mars, en dette privée et secondaire et directement et plus de 700 M€ cédés à fin mai), ;

-Impact des droits de douane aux Etats-Unis : exposition limitée à 5 % de la valeur du portefeuille ;

- Objectifs 2024-27 :

- croissance annuelle des encours de + 11 %, dont 20 % en « wealth »,

- croissance annuelle des commissions de gestion de + 15 %,

- retour aux actionnaires de 2,3 Mds€, dont 800 M€ environ en dividendes ordinaires et 1,5 Md€ de rachat d’actions ;

- Anticipations 2026-28 : doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ et marge de 35-40 % :

- Dividende 2024 en hausse à 2,65 € et programme de rachat d’actions de 400 M€, avec engagement de 600 M€ au titre de 2025.