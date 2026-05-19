Eurazeo mise sur Nextron Systems pour renforcer sa présence dans la cybersécurité

Le groupe d'investissement accélère sa stratégie technologique en Allemagne avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'éditeur de logiciels de cybersécurité Nextron Systems.

Eurazeo annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Nextron Systems, spécialiste allemand de la détection et de l'analyse des cyberattaques. L'opération constitue le deuxième investissement du fonds PME V et le cinquième hors de France pour l'équipe Elevate.

Fondée en 2017 à Francfort, Nextron Systems développe des solutions de détection avancée des cybermenaces, notamment des attaques persistantes avancées (Advanced Persistent Threat). Ses logiciels complètent les outils EDR (Endpoint Detection & Response) et sont utilisés par plus de 550 clients dans plus de 25 pays, principalement dans des secteurs réglementés.

Eurazeo prévoit d'accompagner le développement commercial et l'expansion internationale de la société, tout en poursuivant les investissements dans l'innovation produit. L'équipe dirigeante de Nextron Systems réinvestira aux côtés du fonds.

La société allemande affiche une croissance organique à deux chiffres et une trajectoire rentable, avec une présence déjà établie en Europe et aux Etats-Unis.

Jan Haase, Managing Director et Head of DACH chez Eurazeo Elevate, souligne que "Nextron Systems dispose d'une proposition de valeur différenciante dans la cybersécurité".