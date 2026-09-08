 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eurazeo mise à nouveau sur Mistral
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 07:38
Ajouter Boursorama à vos sources

Eurazeo annonce avoir participé au tour de financement de série D de 3 MdsEUR de Mistral, le spécialiste français de l'intelligence artificielle (IA), portant la valorisation post-money de cette entreprise à plus de 21 MdsEUR.

Le groupe d'investissement français rappelle soutenir Mistral depuis sa création en 2023 et avoir réinvesti à chacune de ses levées de fonds depuis lors, devenant ainsi l'un des principaux investisseurs européens de cette entreprise.

Il s'agit de la plus importante levée de fonds en fonds propres jamais réalisée par une entreprise technologique européenne. Samsung Electronics a mené ce tour de table, aux côtés des co-chefs de file Scaleup Europe Fund (géré par EQT) et de l'investisseur historique PSG Equity.

Selon Eurazeo, ce nouveau financement permettra d'accélérer significativement les travaux de recherche de pointe de Mistral, qui constituent le socle de son infrastructure, de ses produits et de son indépendance technologique.

"Mistral est le projet d'IA le plus ambitieux d'Europe. Les entreprises et les gouvernements du monde entier recherchent une alternative, et Mistral est aujourd'hui la seule entreprise européenne en mesure de la proposer", met en avant Hala Fadel, managing partner au sein de l'équipe Growth d'Eurazeo.

Valeurs associées

EURAZEO
48,460 EUR Euronext Paris -0,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,68 +1,41%
HAFFNER ENERGY
0,642 -3,89%
SOITEC
139,2 -2,90%
BIOPHYTIS
0,0679 -3,00%
CAC 40
8 281,88 -0,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank