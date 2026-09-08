Eurazeo mise à nouveau sur Mistral

Eurazeo annonce avoir participé au tour de financement de série D de 3 MdsEUR de Mistral, le spécialiste français de l'intelligence artificielle (IA), portant la valorisation post-money de cette entreprise à plus de 21 MdsEUR.

Le groupe d'investissement français rappelle soutenir Mistral depuis sa création en 2023 et avoir réinvesti à chacune de ses levées de fonds depuis lors, devenant ainsi l'un des principaux investisseurs européens de cette entreprise.

Il s'agit de la plus importante levée de fonds en fonds propres jamais réalisée par une entreprise technologique européenne. Samsung Electronics a mené ce tour de table, aux côtés des co-chefs de file Scaleup Europe Fund (géré par EQT) et de l'investisseur historique PSG Equity.

Selon Eurazeo, ce nouveau financement permettra d'accélérer significativement les travaux de recherche de pointe de Mistral, qui constituent le socle de son infrastructure, de ses produits et de son indépendance technologique.

"Mistral est le projet d'IA le plus ambitieux d'Europe. Les entreprises et les gouvernements du monde entier recherchent une alternative, et Mistral est aujourd'hui la seule entreprise européenne en mesure de la proposer", met en avant Hala Fadel, managing partner au sein de l'équipe Growth d'Eurazeo.