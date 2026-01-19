 Aller au contenu principal
Eurazeo lève €192 mlns pour investir dans Terralayr
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 12:24

Eurazeo EURA.PA a annoncé lundi avoir mené un tour de table en vue d'investir 192 millions d'euros dans le fournisseur de flexibilité énergétique allemand Terralayr, par l'intermédiaire du fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF).

Ce montant, levé aux côtés de RIVE Private Investment et d'autres actionnaires existants comprend une tranche optionnelle de 80 millions d'euros, selon un communiqué du groupe d'investissement français.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

EURAZEO
50,850 EUR Euronext Paris -4,15%
