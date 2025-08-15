Eurazeo, IT Link, Sensorion, Verallia : les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Eurazeo
Eurazeo est entré en discussions exclusives avec Inspired Pet Nutrition (IPN), la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP, en vue de la cession d'Ultra Premium Direct (UPD), leader français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie. Aux termes de cet accord, Eurazeo, Eutopia (actionnaire minoritaire historique) ainsi que d'autres actionnaires minoritaires, céderaient l'intégralité de leur participation dans UPD.
IT Link
Le groupe IT Link réalise au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 42,29 millions d'euros en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (1,6% retraité de l'effet calendaire négatif). Le taux d'activité ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 points par rapport au premier semestre 2024. Sur le premier semestre, les ventes en France affiche une légère décroissance de 0,65% à 35,07 millions d'euros, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile.
Sensorion
Sensorion, société pionnière de biotechnologie au stade clinique, a augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux. Par contrat initial en date du 15 décembre 2017 modifié par avenants en date du 7 décembre 2018 et du 15 juillet 2022, la société Sensorion a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris.
La période de réouverture de l’offre initiée par BWGI, agissant par l'intermédiaire de Kaon V, visant les actions de Verallia qu’elle ne détient pas, s’est clôturée le 13 août dernier. Durant la période de réouverture, 8 141 380 actions Verallia ont été apportées à l’offre, représentant 6,74% du capital et 5,72% des droits de vote de Verallia. Au total, à la suite du règlement-livraison de l’offre réouverte qui interviendra le 20 août 2025, BWGI détiendra 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote de Verallia.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer