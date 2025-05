Eurazeo investit dans 3P

(AOF) - Eurazeo , via son équipe Small-mid buyout, est entrée en négociations en vue d’un investissement dans 3P, éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de gestion des marchés publics, couvrant la totalité du cycle d'achats ainsi que du post-achats pour les institutions du secteur public. Eurazeo accompagnera le développement de 3P en accélérant sa stratégie d’expansion en Europe, déjà initiée en France par les actionnaires historiques - les fondateurs, 3d investors et ING - qui réinvestissent aux côtés d'Eurazeo et de l'équipe dirigeante.

Cette opération constitue le onzième investissement d'Eurazeo PME IV, le troisième hors de France.

Basé en Belgique et créé en 2001, 3P propose une plateforme entièrement intégrée avec un modèle de revenus en SAAS, conçue pour automatiser, sécuriser et optimiser les processus d'appel d'offres, d'approvisionnement ainsi que les étapes postérieures à l'approvisionnement, tout en aidant les clients à garantir leur conformité avec les législations et exigences européennes, nationales et régionales les plus récentes.

Les solutions de 3P sont utilisées par plus de 2 000 clients publics en Belgique et en France, répondant aux besoins d'une clientèle diversifiée : municipalités, autorités régionales, hôpitaux, universités, unités de police, etc.

3P affiche une trajectoire de croissance à deux chiffres.

