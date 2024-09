Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: investissement dans Moria information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Eurazeo fait part d'un investissement, via son fonds géré Nov Santé Actions Non Cotées, au capital de Moria, dans le cadre d'un nouveau LBO réalisé par son sponsor historique Nexicap Partners autour de son dirigeant Bruno Chermette et de son équipe.



Le groupe d'investissement devient ainsi un nouvel actionnaire minoritaire de cette société qui conçoit, fabrique et commercialise des équipements, des micro-instruments et des consommables à destination des chirurgiens ophtalmologues hospitaliers.



Fondé en 1820 et basé à Bourbon-l'Archambault (Allier) avec une seconde usine de production à Padova en Italie, Moria possède des filiales commerciales aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Italie, et bénéficie d'un réseau mondial de 180 distributeurs.





Valeurs associées EURAZEO 69,80 EUR Euronext Paris +0,58%