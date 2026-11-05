Eurazeo-Hausse des actifs sous gestion aux neufs mois, la collecte attendue au-dessus de €4,5 mds en 2026

Eurazeo EURA.PA a fait état jeudi d'une hausse de 8% de ses actifs sous gestion (AUM) à fin septembre 2026, à 40,4 milliards d'euros, et souligne que la collecte pour l'ensemble de l'année est attendue au-dessus de 4,5 milliards d'euros.

* Le groupe d'investissement français affiche une collecte de 2,8 milliards d'euros à fin septembre, contre 3,2 milliards d'euros sur la même période un an plus tôt.

* Les commissions de gestion ressortent à 322 millions d'euros sur la période, en hausse de 6%.

* Sur les neufs premiers mois, l’endettement consolidé financier net du groupe s’élève à 1,69 milliards d'euros.

* Le groupe a annoncé la semaine dernière que Christophe Bavière, co-dirigeant, a été nommé pour prendre la présidence unique du directoire.

* Eurazeo négocie par ailleurs avec Partners Group pour céder le contrôle d'Aroma-Zone, dans le cadre d'une opération qui générerait environ 576 millions d'euros de produit brut au bénéfice du bilan du groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)