Eurazeo: hausse de 7% des AUM sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Eurazeo affiche des actifs sous gestion (AUM) de 36,8 milliards d'euros à fin mars 2025, en hausse de 7% sur 12 mois, dont 26,7 milliards pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers), en progression de 12% sur 12 mois.



Au premier trimestre 2025, la société d'investissement a collecté 944 millions d'euros auprès de ses clients, soit un montant quatre fois supérieur à celui levé un an auparavant, dont 491 millions en private equity et 447 millions en private debt.



Les commissions de gestion d'Eurazeo ressortent à 107 millions d'euros sur la période, en hausse de 9%, dont des commissions de gestion pour compte de tiers en progression de 13% à 78 millions (+12% hors catch-up fees).





Valeurs associées EURAZEO 67,5500 EUR Euronext Paris -1,03%