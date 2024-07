Eurazeo : hausse de 21% des fee related earnings au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Ces résultats nous confortent dans l'atteinte des objectifs de moyen-terme présentés au marché en novembre 2023", ont déclaré Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs. Eurazeo vise notamment une marge de FRE à 35-40% à moyen terme.

Les fee related earnings (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, atteignent 71,2 millions d'euros, en hausse de 21%. Les commissions de gestion ressortent à 204 millions d'euros, en hausse de 8%. La marge de FRE a atteint 34,8%, soit un niveau supérieur de 40 points de base à la marge sur l'année 2023, proforma des cessions de Rhône et MCH.

Les réalisations du premier semestre 2024 s'élèvent à 1,6 milliard d'euros, un montant plus de trois fois supérieur à celui du premier semestre 2023. Les déploiements du groupe totalisent 1,6 milliard d'euros sur le premier semestre 2024, contre 1,7 milliard d'euros au premier semestre 2023.

Les actifs sous gestion générant des commissions s'élèvent à 25,8 milliards d'euros, en hausse de 10% au total et de 14% pour le compte de tiers sur 12 mois.

(AOF) - Eurazeo affichait des actifs sous gestion de 35,4 milliards d’euros à fin juin, en hausse de 9%. Les encours pour compte de tiers s’élèvent à 25,0 milliards d’euros, en hausse de 13% sur 12 mois, dont 5,7 milliards d’euros d’engagements non tirés (drypowder). Ceux provenant du bilan incluent le portefeuille d’investissement porté au bilan du groupe (8 milliards d’euros) et les engagements du bilan d’Eurazeo dans les fonds du Groupe (2,3 milliards d’euros).

