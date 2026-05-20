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Eurazeo franchit le cap du milliard d'euros pour le premier closing de son fonds PME V
information fournie par AOF 20/05/2026 à 14:53

(Zonebourse.com) - Eurazeo, via son équipe Elevate, annonce le premier closing de son fonds Eurazeo PME V, avec plus d'un milliard d'euros d'engagements sécurisés, et une part des investisseurs internationaux représentant désormais 60% des engagements totaux.

"Ce solide démarrage de la levée de fonds confirme la position de premier rang d'Eurazeo en Europe sur le segment midcap buyout , ainsi que sa capacité à comprendre et à accompagner les grandes transformations technologiques", affirme la société d'investissement.

"Il reflète également la confiance renouvelée des investisseurs dans sa capacité à soutenir des entreprises européennes de taille intermédiaire, leaders sur leur segment et en forte croissance, dans les secteurs de la tech et des services, en soutenant leur développement à l'international, leur transformation opérationnelle et la mise en oeuvre de stratégies ciblées de croissance externe", ajoute Eurazeo.

Dans ce contexte, le groupe d'investissement européen est bien positionné pour accompagner la nouvelle génération de champions européens du mid-market.

L'équipe Elevate, composée d'une trentaine de professionnels de l'investissement, combine selon le groupe "une approche d'investissement disciplinée dans des entreprises de grande qualité et en forte croissance, avec un accompagnement très opérationnel de la création de valeur".

Le fonds PME V a déjà investi dans OMMAX, cabinet de conseil en data analytics et IA basé à Munich, et Nextron Systems, acteur allemand des logiciels de cybersécurité. Avec ces deux transactions, il est déjà investi à plus de 10% et vise à constituer un portefeuille de plus de 15 participations.

"Nous positionnons le fonds pour capter les opportunités émergentes dans les secteurs de la tech et des services en Europe, en combinant diversification et exposition structurée des investisseurs aux grandes tendances de croissance", a déclaré Pierre Meignen, managing partner - head of elevate.

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