Eurazeo : forte amélioration de ses résultats au 1er semestre

(Zonebourse.com) - Au 1er semestre 2026, les actifs sous gestion du groupe Eurazeo s'élèvent à 40 milliards d'euros, en hausse de 9% sur 12 mois. La collecte s'élève sur cette période à 2,3 MdsEUR, en hausse de 10% par rapport au 1er semestre 2025, portée par une dynamique qui reste solide pour les activités Private Debt et Private Equity.

L'Ebitda de l'activité de gestion d'actifs s'établit à 100 MEUR, soit une hausse de 20% par rapport au 1er semestre 2025 et une marge de 44,7%, en progression de 430 points de base.

L'activité de gestion d'actif génère un flux de trésorerie opérationnel en hausse de 74% sur un an pour atteindre 54 MEUR (contre 31 MEUR au 1er semestre 2025), reflétant la hausse continue des commissions en provenance de tiers, couplée à une bonne gestion des coûts.

La contribution de l'activité de gestion d'actifs s'établit à 86 MEUR, en hausse de 38% par rapport au 1er semestre 2025.

Réduction significative de sa perte nette

Sur les six premiers mois de l'année 2026, la société d'investissement a réduit ses pertes, s'élevant désormais à 6 MEUR contre des pertes de 311 MEUR.

Cette réduction des pertes s'expliquent par :

- la hausse de la contribution de la gestion d'actifs à 86 MEUR, contre 62 MEUR au 1er semestre 2025 ;

- l'amélioration sensible de la contribution de l'activité d'investissement à -69 MEUR (-364 MEUR au 1er semestre 2025) reflétant le retour à une création de valeur positive dans le portefeuille ;

- et la hausse de la charge de l'impôt compte-tenu de l'amélioration des résultats.

Eurazeo revendique aussi une création de valeur positive au 1er semestre dans le portefeuille du bilan, ainsi qu'une valeur nette du portefeuille du bilan de 105,4 EUR par action, en croissance de 3,3%, grâce notamment à l'impact relutif des rachats d'actions ( 2%).

"Ce nouveau semestre de croissance de la gestion d'actifs, conjugué au retour à une création de valeur positive de notre portefeuille au bilan, confirme la bonne exécution de notre plan stratégique", commentent Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing,

"Cette dynamique nous permet de poursuivre, comme annoncé, l'accélération du retour à nos actionnaires. Les tendances observées au 1er semestre renforcent notre confiance dans notre trajectoire de croissance et de création de valeur à long terme", poursuivent-ils.

Au 30 juin 2026, l'endettement consolidé financier net du groupe s'élève à 1 493 MEUR dont un endettement net de 1 389 MEUR (environ 21 EUR par action) au niveau de Eurazeo et 104 MEUR de dette nette de IMGP, sans recours sur Eurazeo. Ceci représente un niveau de gearing limité à environ 24%.

Retour à l'actionnaire

En 2026, Eurazeo procédera à une distribution totale d'environ 320 MEUR.

L'Assemblée Générale 2026, tenue le 6 mai, a approuvé le paiement d'un dividende ordinaire de 2,92 EUR par action, soit une nouvelle hausse de 10% par rapport à 2025 (2,65EUR). La distribution a représenté environ 200 MEUR, un montant quasi stable par rapport

à l'année précédente sous l'effet relutif des rachats d'actions

Au 1er semestre 2026, le groupe a racheté environ 2% du capital pour environ 58 MEUR. Le programme de rachats d'actions pour annulation porte sur environ 4% du capital sur l'ensemble de l'année 2026, pour un montant d'environ 120 MEUR. Ce programme maximisera sur l'année les limites cumulatives règlementaires, à savoir :

- rachat d'un maximum de 10% d'actions propres par an,

- détention maximum de 10% des actions propres à tout moment,

- annulation maximum de 10% des actions propres tous les 24 mois.

Depuis début 2024, le groupe a distribué à ses actionnaires environ 1,3 MdEUR sous forme de dividendes (0,6 MdEUR) et de rachats d'actions (0,7 MdEUR, pour 14 % du capital). Comme annoncé lors du Capital Markets Day (CMD) du 30 novembre 2023, ces retours en forte hausse s'inscrivent dans la volonté du groupe de faire progresser le retour aux actionnaires.

Dans ce cadre, le programme de rachat d'action accélérera à nouveau en 2027 avec environ 9% de rachats supplémentaires, soit environ 25% de rachats d'actions cumulés sur la période 2024-2027. Le groupe augmentera en 2027 les dividendes ordinaires et extraordinaires afin de poursuivre l'accroissement du retour aux actionnaires, conformément aux annonces du CMD.

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