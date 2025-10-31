Eurazeo finalise la vente de CPK à la holding européenne de Ferrara

(AOF) - Eurazeo et Ferrara ont annoncé la finalisation de la cession du groupe CPK à la holding européenne de Ferrara, réunissant deux acteurs majeurs de la confiserie. La transaction génère environ 240 millions d’euros de produit brut de cession revenant au bilan de la société d'investissement français. Cette opération avait été annoncée en juillet 2025. CPK, dont le portefeuille comprend notamment les marques Carambar, Lutti, Krema et Poulain, continuera d'opérer en tant qu'entreprise autonome, avec son siège principal en France.

Le groupe sera géré par Ferrara et dirigé par son directeur général actuel, Marc Auclair, accompagné de son équipe de direction.

"La réalisation de cette opération marque la cinquième cession consécutive à un acquéreur industriel dans le cadre de la stratégie Capital," souligne Eurazeo.