Eurazeo finalise la cession de sa participation dans EX NIHILO
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 08:02

Eurazeo annonce avoir finalisé la cession de sa participation minoritaire dans EX NIHILO, maison parisienne de haute parfumerie, à L Catterton, la plus grande société mondiale de capital-investissement axée sur la consommation.

À travers cette opération, la société d'investissement réaffirme son ambition "d'accompagner les entreprises européennes de premier plan dans les étapes clés de leur croissance, tout en illustrant la qualité de ses actifs et son savoir-faire en matière de création de valeur".

La cession de ses parts dans EX NIHILO, société "figurant parmi les success stories les plus emblématiques de son segment", génère un retour brut de 2,7 fois cash-on-cash sur l'investissement initial d'Eurazeo, avec environ 55 MEUR revenant au bilan du groupe.



