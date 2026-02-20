information fournie par Reuters • 20/02/2026 à 07:41

Eurazeo finalise la cession d’EX NIHILO à L Catterton

Eurazeo SE EURA.PA :

* FINALISE LA CESSION D’EX NIHILO A L CATTERTON

* TRANSACTION GÉNÈRE UN RETOUR BRUT DE 2,7X CASH-ON-CASH SUR L’INVESTISSEMENT INITIAL D’EURAZEO, AVEC ENVIRON EUR 55 MLNS REVENANT AU BILAN

Texte original https://tinyurl.com/2ff6t2s9 Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)