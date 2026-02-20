Eurazeo finalise la cession d’EX NIHILO à L Catterton

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Logements inondés, personnes évacuées, transports interrompus: les crues exceptionnelles continuent de perturber vendredi la vie des habitants de l'Ouest de la France, bien que le niveau de vigilance ait été abaissé pour deux départements. "Les crues dans l'Ouest ...
Lire la suite
Air Liquide AIRP.PA a annoncé vendredi viser une amélioration de +100 points de base de sa marge opérationnelle pour 2027 et a confirmé le même objectif pour 2026, le spécialiste des gaz industriels affichant une amélioration de 80 points de base de cet indicateur ...
Lire la suite
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * MONCLER ...
Lire la suite
information fournie par Libertify•20.02.2026•05:00•
Au programme ce matin : Air France KLM , Boeing , Covivio , FDJ United , Nexans . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer