Eurazeo essuie une perte nette part du groupe en 2025
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 07:48
Le groupe d'investissement affiche en effet un EBITDA de la gestion d'actifs en hausse de 12% à 206 MEUR, mais un résultat non-cash de l'investissement lié aux variations de juste valeur à -552 MEUR.
Eurazeo revendique une croissance dynamique de la gestion d'actifs, portée par une collecte record ; sa collecte auprès de tiers s'établit à 5,5 MdsEUR, soit une croissance de 28%, supérieure au marché.
À fin 2025, les actifs sous gestion (AUM) du groupe s'élèvent à 39 MdsEUR, en hausse de 8% sur 12 mois, dont des AUM pour compte de tiers s'élevant à 30,1 MdsEUR ( 15%) et des AUM provenant du bilan de 8,9 MdsEUR (-11%).
"Le groupe a réalisé une rotation de ses actifs supérieure à celle du marché, dégageant des marges de manoeuvre financières pour réinvestir stratégiquement dans ses franchises et augmenter le retour aux actionnaires", souligne aussi sa direction.
En 2026, les distributions aux actionnaires devraient être d'environ 400 MEUR, dont environ 200 MEUR de dividende (2,92 EUR proposés par action, 10%) et 200 MEUR de rachats d'actions (portant sur 4% du capital). Le groupe devrait racheter environ 13% de ses titres sur 2026-2027.
"Dans un marché polarisé, Eurazeo confirme son statut de leader sur le mid-market européen, ce qui soutient ses perspectives de collecte, de rotation d'actifs et de création de valeur pour 2026", selon les co-CEO Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing.
Valeurs associées
|44,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,47%
A lire aussi
-
(Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre
-
"Cette crise risque d’aggraver considérablement le niveau de vie des salariés", a mis en garde la CGT dans un communiqué mardi 10 mars. Agir face à la flambée des prix des carburants. Mardi 10 mars, la CGT a demandé au gouvernement d'"encadrer" les tarifs et d'"augmenter" ... Lire la suite
-
Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ... Lire la suite
-
L'année 2026 a démarré depuis moins de 3 mois mais elle a déjà été très fournie en événements sur les marchés et en dehors : opération au Venezuela, volatilité des marchés, nouvelles craintes sur les perspectives et les conséquences de l'IA et, depuis peu, un conflit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer