Eurazeo entre en discussions exclusives avec IPN en vue de la cession d’UPD

information fournie par AFP • 14.08.2025 • 17:30 •

La gendarmerie a saisi 1,3 tonne de cocaïne, d'une valeur marchande estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, dans un camion arrivant d'Espagne dimanche au sud de Bordeaux, a annoncé jeudi le parquet de Bordeaux. L'interception du véhicule a eu lieu sur ... Lire la suite