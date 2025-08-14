Eurazeo entre en discussions exclusives avec IPN en vue de la cession d’UPD

Eurazeo SE EURA.PA :
* ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC INSPIRED PET NUTRITION POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE ULTRA PREMIUM DIRECT
* AUX TERMES DE CET ACCORD, EURAZEO, EUTOPIA AINSI QUE D’AUTRES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, CÉDERAIENT LA PARTICIPATION DANS UPD
* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU T4 2025
Texte original [https://tinyurl.com/26vzh7ze] Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer