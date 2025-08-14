 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eurazeo entre en discussions exclusives avec IPN en vue de la cession d’UPD
14/08/2025

Eurazeo SE EURA.PA :

* ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC INSPIRED PET NUTRITION POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE ULTRA PREMIUM DIRECT

* AUX TERMES DE CET ACCORD, EURAZEO, EUTOPIA AINSI QUE D’AUTRES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, CÉDERAIENT LA PARTICIPATION DANS UPD

* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU T4 2025

Texte original [https://tinyurl.com/26vzh7ze] Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EURAZEO
54,2000 EUR Euronext Paris -0,46%
