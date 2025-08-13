 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eurazeo: en rechute vers les 51,6E
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 14:54

(Zonebourse.com) - Après sept séances consécutives de hausse qui l'ont ramené près des 55,7E du 24 juillet, Eurazeo trébuche de plus de 2% ce mercredi, affichant ainsi un recul de 25% depuis le 1er janvier.
Inférieur à ses moyennes mobiles à 20 et à 50 jours, il demeure clairement dans une dynamique baissière, d'autant plus que le RSI, situé en zone neutre, n'indique pas encore de survente.
Eurazeo pourrait ainsi retrouver son support des 51,6E des 31 juillet et 1er août, sa résistance à court terme se situant quant à elle sur les 58,4E du 7 juillet.

Valeurs associées

EURAZEO
54,2500 EUR Euronext Paris -1,63%
