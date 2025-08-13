Eurazeo: en rechute vers les 51,6E
13/08/2025
Inférieur à ses moyennes mobiles à 20 et à 50 jours, il demeure clairement dans une dynamique baissière, d'autant plus que le RSI, situé en zone neutre, n'indique pas encore de survente.
Eurazeo pourrait ainsi retrouver son support des 51,6E des 31 juillet et 1er août, sa résistance à court terme se situant quant à elle sur les 58,4E du 7 juillet.
