Eurazeo: clôture finale pour un fonds orienté 'mid-market'

(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé mercredi la clôture de son programme Eurazeo Capital V (EC-V), avec environ milliards d'euros d'engagements cumulés, dépassant ainsi son objectif initial.



Le groupe français précise que le fonds EC-V doit se concentrer sur des entreprises issues du marché intermédiaire ('mid-market') européennes et nord-américaines affichant des ambitions de croissance 'mondiale'.



L'objectif est de débloquer des investissements en fonds propres sur la base de tickets d'entrée individuels se situant entre 200 et 350 millions d'euros, ajoute-t-il.



Dans un communiqué, Eurazeo indique que le fonds a d'ores et déjà été déployé à hauteur de 50% dans ses trois secteurs cibles, à savoir la technologie, les services financiers et la santé.



A ce titre, le fonds vient d'annoncer la signature pour l'acquisition de la société espagnole Mapal, spécialisée dans les logiciels de gestion pour le secteur de la restauration et de l'hôtellerie.



Parmi les autres investissements récents figurent Eres, un acteur français de référence en épargne salariale et épargne retraite, ainsi que BMS, un courtier britannique de premier plan dans l'assurance de spécialité



Avec un total de quelque trois milliards d'euros d'engagements, EC-V a dépassé la taille de son fonds précédent, souligne Eurazeo.





