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Eurazeo : Christophe Bavière prend la présidence unique du directoire
information fournie par AOF 26/10/2026 à 17:31

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(Zonebourse.com) - Le conseil de surveillance d'Eurazeo a décidé, sur recommandation du comité des rémunérations, de sélection et de gouvernance, de faire évoluer sa gouvernance autour de Christophe Bavière. Ce dernier est nommé dès à présent président unique du directoire, dans la perspective de l'échéance des mandats en cours, le 5 février 2027.

Rappelant s'être "profondément transformé au cours des quatre dernières années sous l'impulsion du directoire actuel, qui a construit un gestionnaire d'actifs de premier plan en Europe", le gestionnaire d'actifs explique que "cette nouvelle gouvernance doit lui permettre d'accélérer encore dans un marché en pleine évolution."

Jusqu'à présent, Christophe Bavière partageait les fonctions de CEO d'Eurazeo avec William Kadouch-Chassaing. Le conseil de surveillance arrêtera la composition du futur directoire, présidé par Christophe Bavière, à l'issue des mandats en cours.

"Eurazeo dispose aujourd'hui de bases solides : le groupe doit maintenant accélérer pour continuer à gagner des parts de marché dans un environnement encore plus exigeant", commente Jean-Charles Decaux, président du conseil de surveillance.

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