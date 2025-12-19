 Aller au contenu principal
Eurazeo cède environ 260 millions d'euros d'actifs à un investisseur tiers
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 07:22

Eurazeo EURA.PA a annoncé vendredi avoir conclu un accord portant sur la cession à un investisseur tiers d'actifs jusqu'ici portés par le bilan du groupe d'investissement français au sein de sa stratégie Elevate, sans décote, pour environ 260 millions d'euros.

Selon le communiqué, l'opération, qui représente environ 50% de la participation du groupe dans les fonds PME III et PME IV, permet de ramener la part du bilan à environ 20% sur chacun de ces millésimes.

Eurazeo indique devoir percevoir immédiatement la moitié du produit de cession.

Ces actifs, cédés dans le cadre de la stratégie de rotation active du bilan prévue par le plan stratégique du groupe, continueront à être gérés par Eurazeo au sein d'un véhicule dédié, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EURAZEO
52,550 EUR Euronext Paris 0,00%
