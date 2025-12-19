Eurazeo cède environ 260 millions d'euros d'actifs à un investisseur tiers

Eurazeo EURA.PA a annoncé vendredi avoir conclu un accord portant sur la cession à un investisseur tiers d'actifs jusqu'ici portés par le bilan du groupe d'investissement français au sein de sa stratégie Elevate, sans décote, pour environ 260 millions d'euros.

Selon le communiqué, l'opération, qui représente environ 50% de la participation du groupe dans les fonds PME III et PME IV, permet de ramener la part du bilan à environ 20% sur chacun de ces millésimes.

Eurazeo indique devoir percevoir immédiatement la moitié du produit de cession.

Ces actifs, cédés dans le cadre de la stratégie de rotation active du bilan prévue par le plan stratégique du groupe, continueront à être gérés par Eurazeo au sein d'un véhicule dédié, selon le communiqué.

