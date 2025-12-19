 Aller au contenu principal
Eurazeo cède des actifs de sa stratégie Elevate
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 08:17

Eurazeo annonce un accord relatif à la cession à un investisseur tiers, sans décote, d'environ 260 millions d'euros d'actifs jusqu'ici portés par son bilan au sein de la stratégie Elevate, des actifs qu'il continuera de gérer au sein d'un véhicule dédié.

Cette opération, qui représente environ 50% de la participation du groupe d'investissement dans les fonds PME III et PME IV, permet de ramener la part du bilan à environ 20% sur chacun de ces millésimes.

Eurazeo précise qu'il percevra immédiatement la moitié du produit de cette cession, le solde faisant l'objet d'un mécanisme de partage de valeur, lors de la réalisation des actifs sous-jacents.

Cette transaction s'inscrit dans sa stratégie de rotation active du bilan prévue par le plan stratégique 2024-27. À ce jour, les cessions annoncées et réalisées atteignent environ 1,4 MdEUR, soit environ 17% de la valeur du portefeuille à fin 2024.

Valeurs associées

EURAZEO
52,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

