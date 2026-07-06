Eurazeo boucle son cinquième programme secondaire à 2,3 milliards d'euros

(Zonebourse.com) - Eurazeo annonce le closing final de son cinquième programme secondaire de private equity à 2,3 milliards d'euros. Les engagements totaux levés par Eurazeo Secondary Fund V (ESF V), le fonds secondaire phare du gestionnaire d'actifs, et ses véhicules associés, dépassent l'objectif initialement fixé à 2 MdsEUR. Ce chiffre représente par ailleurs une progression significative par rapport au précédent programme qui avait atteint 1 MdEUR en 2021. Cette évolution témoigne de la reconnaissance par les investisseurs de l'expertise et du positionnement singulier d'Eurazeo sur le marché secondaire.

L'expertise de longue date d'Eurazeo sur le marché secondaire, ainsi que ses performances, ont permis d'attirer une base d'investisseurs internationale et diversifiée composée notamment de fonds souverains, fonds de pension, institutions financières, family offices et investisseurs privés.

Présent sur le marché secondaire depuis 2003, Eurazeo s'appuie sur une équipe dédiée de plus de 30 professionnels. Le Groupe investit à la fois dans des opérations secondaires initiées par les GP et dans des transactions secondaires traditionnelles auprès des LP, en mettant l'accent sur le mid-market européen. Les actifs sous gestion de l'activité secondaries & mandates d'Eurazeo dépassent 6,4 MdsEUR, soit 17% des actifs sous gestion totaux du groupe.

"Le closing de notre cinquième programme secondaire à 2,3 MdsEUR marque une étape importante pour Eurazeo et constitue une avancée majeure pour notre activité secondaire. La forte progression des engagements témoigne de l'adhésion croissante de notre stratégie par le marché et de la pertinence de notre positionnement différencié. Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs pour leur confiance renouvelée qui témoigne de la solidité de notre historique de performance et de notre capacité à déployer notre stratégie avec discipline à travers les cycles de marché", a déclaré Christophe Simon, managing partner dans l'équipe secondaries & mandates d'Eurazeo.

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