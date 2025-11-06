Eurazeo-AUM à neuf mois +5% sur un an, collecte +4%

Eurazeo EURA.PA a fait état jeudi d'actifs sous gestion (AUM) en hausse de 5% sur les neuf premiers mois de l'année, à 37,4 milliards d'euros.
Pour les neuf premiers mois de l'année, la collecte auprès des clients du groupe atteint 3,2 milliards d'euros, en progression de 4% sur un an, Eurazeo soulignant un marché mondial en baisse de plus de 10%.
Le groupe a indiqué prévoir que la collecte dépassera 4,0 milliards d'euros en 2025, après 4,3 milliards l'année dernière.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
