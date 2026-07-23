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Eurazeo-AUM +9% au S1 à €40 mds, le RNPG s'améliore
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 11:59
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(Actualisé tout du long avec détails, DG, cours de Bourse)

Eurazeo EURA.PA grimpe en Bourse jeudi après avoir fait état d'une hausse de 9% sur un an de ses actifs sous gestion (AUM), qui ressortent à 40 milliards d'euros à fin juin 2026, le gestionnaire d'actifs ayant également amélioré son résultat net part du groupe.

L'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de la gestion d'actifs a progressé de 20% pour atteindre 100 millions d'euros sur le semestre, indique le groupe dans un communiqué.

La perte nette part du groupe semestrielle s'est largement résorbée, à -6 millions d'euros après -311 millions il y a un an, reflétant notamment une "amélioration sensible de la contribution de l’activité d’investissement", selon Eurazeo.

"Cette dynamique se traduit par une nette amélioration de notre résultat net et nous permet de poursuivre, comme annoncé, l’accélération du retour à nos actionnaires", ont déclaré dans le communiqué Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, directeurs généraux du groupe.

Vers 09h44 GMT, l'action prenait 5,08% alors que le SBF120

.SBF120 cédait 0,87% au même moment.

Eurazeo a précisé dans le communiqué prévoir de procéder à une distribution totale d'environ 320 millions d'euros à ses actionnaires en 2026, après avoirannoncé 400 millions au début de l'année.

La société a également présenté son intention de racheter environ 120 millions d'euros de ses propres actions sur l'année.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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SBF 120
6 338,08 Pts Euronext Paris +0,85%
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