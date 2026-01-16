Eurazeo apporte son soutien comme prêteur à Valto
Créé en 2024, Valto est devenu, avec le soutien de Builders Associés, une référence dans les formations sécurité et santé au travail qui ont pour objectif de renforcer la protection des salariés face aux risques d'accidents professionnels.
Le financement d'Eurazeo servira à davantage accélérer la croissance externe, à accompagner la montée en puissance du groupe, et à soutenir l'intégration d'acquisitions récentes telles qu'Optima Prévention et CONFORM.
Valto a enregistré environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et accompagne aujourd'hui plus de 9000 clients et 80 000 apprenants par an grâce à un maillage territorial dense, avec 13 sociétés et 16 centres de formation.
"Cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'Eurazeo d'accompagner des entreprises européennes à forte croissance, innovantes et engagées dans la transformation de leur secteur", explique la société d'investissement.
