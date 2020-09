Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo annonce l'acquisition par anticipation du solde d'Idinvest Partners Reuters • 10/09/2020 à 08:43









PARIS (Reuters) - La société d'investissements Eurazeo, déjà détentrice de 80% du capital d'Idinvest Partners, a annoncé jeudi avoir conclu un accord portant sur l'acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes de la société de capital-investissement et de capital-risque. "L'accélération de cette acquisition qui, aux termes de l'accord conclu en 2018, devait intervenir par paliers en 2021 et 2022 consolide l'organisation du groupe au service de son projet stratégique", écrit Eurazeo dans un communiqué. Cette acquisition sera bouclée d'ici la fin de l'année. Le prix sera payé principalement en numéraire. Une partie des titres Idinvest sera apportée en nature à Eurazeo ce qui donnera lieu à une augmentation de capital de moins de 1% de son capital actuel. (Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%