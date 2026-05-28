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Eurazeo acquiert T1A Group
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 17:52

Eurazeo SE EURA.PA :

* ACQUIERT LE DANOIS T1A GROUP POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE SECTEUR INFORMATIQUE

Texte original [https://l1nq.com/talf5ku] Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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