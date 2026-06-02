Eurazeo achève avec succès le closing de son fonds EPD VII

Eurazeo annonce le closing final de son fonds de dette privée Eurazeo Private Debt VII (EPD VII), à un niveau record de 3,9 MdsEUR, dépassant largement son objectif initial qui était fixé à 3 MdsEUR.

Ce succès illustre la confiance renouvelée des investisseurs dans la stratégie Private Debt d'Eurazeo et témoigne d'un intérêt toujours marqué pour le segment du lower mid-market européen, selon la société d'investissement.

Ce nouveau millésime porte à 5,5 MdsEUR la taille totale du septième programme, qui inclut près de 1 MdEUR levé auprès de la clientèle privée, en complément des engagements et des mandats d'investisseurs institutionnels.

Les investisseurs internationaux représentent plus de 60% des engagements, confirmant l'intérêt croissant que suscite le fonds, notamment en Amérique du Nord et en Asie, auprès d'investisseurs à la recherche d'une exposition diversifiée à la dette privée européenne.

Avec déjà plus de 70 sociétés financées en Europe, EPD VII est déployé à hauteur de 65%, soit 2,5 MdsEUR engagés. Les actifs sous gestion de la stratégie Private Debt dépassent désormais 11 MdsEUR, soit 29% des actifs sous gestion d'Eurazeo.