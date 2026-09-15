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Eurazeo a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Netco
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 17:52
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Eurazeo SE EURA.PA :

* FINALISATION DE L'ACQUISITION DU GROUPE NETCO

* ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE GROUPE NETCO AUPRÈS D’ARDIAN ET DE L’ÉQUIPE DE MANAGEMENT DE NETCO

Texte original [https://tinyurl.com/3ctjh7wu]

Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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