Eurazeo a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Netco

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Une demande de libération rejetée et la diffusion de vidéos de propagande: le procès de Rémy Daillet et de ses quatorze co-prévenus, poursuivis pour avoir fomenté un coup d'État et organisé l'enlèvement de la petite Mia au printemps 2021, s'est ouvert mardi pour ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•15.09.2026•18:32•
Le groupe de luxe Kering, en pleine phase de transformation, a annoncé mardi la nomination de Sophie Maddaloni, jusqu'ici directrice fiscale, au poste de secrétaire générale créé il y a un peu plus d'un an. La nomination est à effet immédiat, selon le communiqué. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•15.09.2026•18:30•
Au moment où les appels à ralentir et réguler l'intelligence artificielle (IA) fleurissent outre-Atlantique, l'entreprise française d'IA Mistral a accusé certains acteurs du secteur de profiter "de cette période pour renforcer leur position de marché", dans une ...
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Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi un animateur périscolaire à cinq ans de prison, dont un sous bracelet électronique, pour agressions sexuelles sur neuf enfants d'école primaire, première peine ferme prononcée par la justice depuis l'éclatement ...
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