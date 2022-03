EURASIA GROUPE : Acquisition de la Tour La Villette à la croisée d’AUBERVILLIERS et PARIS 19

Acquisition de la Tour La Villette à la croisée d’AUBERVILLIERS et PARIS 19



Un emplacement stratégique de 43 000 m2 sur 35 étages



La perspective d’un nouvel ensemble immobilier multi-usages, Eco-responsable, au cœur du Grand Paris





Le 14 mars 2022 à 19h00, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière, annonce l’acquisition effective de 100% des parts de la SCI Tour La Villette, propriétaire de la Tour La Villette à Aubervilliers (93), 6 rue Emile Reynaud à PARIS 19ème. Les travaux d’aménagement débuteront au second semestre 2022 pour une livraison avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.