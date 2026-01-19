 Aller au contenu principal
Euazeo : franche cassure des 51,6E, objectif 43,3E
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 19:57

Eurazeo valide une franche cassure des 51,6E, le support du 31 juillet et du 8 janvier... et du 23 et 24 octobre 2023 (51,3E) mais aussi du 13 octobre 2022.
C'est un signal clairement baissier avec un premier objectif à 43,3E, plancher de fin août 2020 mais aussi du 15 au 23 octobre et du 4 et 28 novembre 2016.

EURAZEO
50,350 EUR Euronext Paris -5,09%
