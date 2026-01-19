Euazeo : franche cassure des 51,6E, objectif 43,3E
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 19:57
C'est un signal clairement baissier avec un premier objectif à 43,3E, plancher de fin août 2020 mais aussi du 15 au 23 octobre et du 4 et 28 novembre 2016.
Valeurs associées
|50,350 EUR
|Euronext Paris
|-5,09%
