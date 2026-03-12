Etude Moonfare : le private equity surperforme lors de chaque crise économique majeure depuis 2000

(AOF) - Une étude de Moonfare (plateforme globale d’investissement et société de gestion spécialisée en private equity) révèle que le private equity a fait preuve d'une plus grande résilience et d'une meilleure capacité de valorisation lors de chaque crise économique majeure depuis 2000 : le krach Internet, la crise financière mondiale et le choc de la Covid-19.

Lors de la crise financière mondiale, par exemple, le S&P 500 a chuté de 45,8%, contre un recul de 24,8% pour l'indice du private equity. La seule période où l'indice PE a sous-performé par rapport au S&P 500 fut la crise de la zone euro : le private equity y avait d'abord mieux résisté que les actions cotées, avant d'afficher un repli de 5% douze trimestres après le début du ralentissement économique.

La volatilité observée au sein des stratégies privées (hors venture capital) s'est avérée inférieure à celle des actions cotées. Si le profil de volatilité n'est pas directement comparable en raison du lissage des valorisations propre aux marchés privés, l'analyse s'appuie ici sur les flux de trésoreries réels des fonds et sur des données multi-millésimes. Ces paramètres ne remettent pas en cause les conclusions de l'étude sur la performance relative durant les crises majeures.

L'étude s'appuie sur une analyse du cycle économique en quatre phases, utilisant les indicateurs avancés de l'OCDE pour classifier les périodes de reprise, d'expansion, de contraction et de ralentissement. Elle démontre que les actifs privés affichent généralement des fluctuations moins marquées lors des phases de contraction et de ralentissement, tout en délivrant une performance compétitive en période d'expansion. Les marchés cotés se montrent, à l'inverse, plus réactifs, marqués par des corrections plus sévères lors des baisses et des rebonds plus rapides lors des phases de reprise.

Sur l'ensemble des 25 dernières années, le private equity mondial a affiché un rendement annualisé de 12,7% contre 7,7 % pour le S&P 500. La dette privée a également surpassé les indices de référence des actions cotées, alors que les performances du venture capital ont été plus faibles globalement, reflétant une forte dispersion ainsi que l'incidence des valorisations records de la bulle internet au début de la période analysée.

En outre, Moonfare a également analysé l'impact de ces actifs sur la construction de portefeuille. Des simulations d'allocations intégrant du private equity, telles qu'un portefeuille 50/30/20 (actions, obligations, PE) ou une stratégie de type Family Office européen ont généré des rendements plus élevés et une meilleure performance ajustée au risque qu'un portefeuille traditionnel 60/40 sur chaque période étudiée. Un investissement de 100 000 dollars sur 25 ans, par exemple, serait passé à environ 507 000 USD dans un portefeuille 60/40, contre approximativement 685 000 USD avec une allocation 50/30/20.

"L'histoire démontre que le private equity tend à être plus résilient face aux chocs de marchés et au fil des cycles économiques", a déclaré Mike O'Sullivan, chef économiste de Moonfare. "Ces données confirment que la performance doit s'apprécier sur des cycles complets plutôt que sur une base trimestrielle, et mettent en exergue les bénéfices d'une stratégie d'investissement à long terme."