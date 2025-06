Étude EY : le taux de marge opérationnelle des sociétés du CAC 40 a reculé en 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises composants le CAC 40 a reculé de 3,3 %, à 1 679 milliards d’euros en 2024, selon la 19ème étude annuelle de EY sur le profil financier du CAC 40. EY rappelle que les années 2021 et 2022 avaient été particulièrement porteuses grâce à la reprise post-Covid et qu’en 2023 une stagnation avait été observée. Dans le détail, les baisses du secteur de l’Énergie (- 6,2 %), de l’Industrie et BTP (- 2,1 %) ont été presque compensées par la bonne tenue des secteurs des Biens de consommation et vente de détail (+ 8,4 %).

Nicolas Klapisz, associé EY-Parthenon et auteur de l'étude précise que " les groupes du CAC 40 réalisent plus des trois quarts de leur activité hors de France, confirmant la portée internationale de leurs opérations et l'attractivité des actifs français à l'étranger, déjà soulignée les années précédentes ".

Le résultat opérationnel courant des entreprises de l'indice phare parisien s'est établi à 173 milliards d'euros en 2024, repassant sous la barre des 200 milliards d'euros après deux années record. Parallèlement, le taux de marge opérationnelle s'est élevé à 11,8 %, en baisse par rapport aux niveaux historiquement élevés de 13,5% en 2022 et de 13,1% en 2023, il reste toutefois supérieur aux taux enregistrés avant la Covid-19.

Autre enseignement, le résultat net cumulé de ces 40 entreprises a reculé de 12,4 %, à 131 milliards d'euros, tandis que les montants des dividendes distribués ont été globalement stables à 73 milliards d'euros.

Enfin, la capitalisation boursière du CAC 40 a diminué de 3,1 % l'année dernière, pour atteindre 2 375 milliards d'euros. De son côté, l'endettement a augmenté de 8 % et les niveaux d'investissement restent élevés.