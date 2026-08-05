Etsy licencie 12 % de ses effectifs dans le cadre d'un plan de restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du dernier paragraphe pour préciser qu'Etsy publiera ses résultats mercredi, et non jeudi)

* Les licenciements concernent environ 220 salariés, principalement dans les départements produit et ingénierie

* Les salariés licenciés bénéficieront d'une indemnité de licenciement d'au moins 16 semaines et d'une prise en charge des frais de santé pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois

par Arriana McLymore

La place de marché dédiée à l'artisanat Etsy Inc. ETSY.N procède au licenciement d'environ 220 salariés, soit 12% de ses effectifs, dans le cadre d'un plan de restructuration qui, espère-t-elle, permettra "d'améliorer la coordination et la rapidité de la prise de décision", a indiqué la société mercredi dans un document déposé auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Ces licenciements toucheront principalement les employés des départements produit et ingénierie, a précisé la directrice générale Kruti Patel Goyal dans un e-mail adressé au personnel.

"Ces changements entraîneront certes des économies, mais ce n’est pas là leur objectif. Nous n’avons pas entamé ce processus dans le but de réduire les coûts ou de réduire la taille d’Etsy", a-t-elle déclaré. "Vous verrez que nous continuerons à investir dans l’entreprise et dans l’équipe, et à recruter dans les domaines qui sont importants pour notre stratégie à long terme."

Mme Patel Goyal a précisé que ces suppressions d’emplois "n’étaient pas motivées par l'IA ."

"Parallèlement, l’IA modifie notre façon de travailler à tous, et elle continuera à transformer la manière dont nous développons nos produits et résolvons les problèmes", a déclaré Mme Patel Goyal. "À mesure que les outils à notre disposition évoluent, les compétences dont nous avons besoin, nos méthodes de collaboration et les capacités que nous développons au sein d’Etsy doivent elles aussi évoluer."

Les salariés licenciés recevront au moins 16 semaines d’indemnités de licenciement, ainsi qu’une indemnité supplémentaire calculée en fonction de leur ancienneté, la prise en charge de leur couverture santé pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois et d’autres avantages.

Le comité d’audit de la société a également approuvé un nouveau programme de rachat d’actions autorisant Etsy à racheter jusqu’à 2 milliards de dollars supplémentaires de ses actions ordinaires, selon le document déposé auprès de la SEC. Etsy a publié ses résultats mercredi après la clôture de la Bourse.