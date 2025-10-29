Etsy chute après le changement de directeur général et des ventes de base plus faibles que prévu

29 octobre - ** Les actions d'Etsy ETSY.N ont baissé de ~10% à 67,32 $ avant le marché ** La société nomme l'initié Kruti Goyal au poste de directeur général, en remplacement de Josh Silverman ** ETSY affiche également des ventes de base plus faibles que prévu en raison d'un ralentissement de la demande ** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,72 milliards de dollars, contre 2,92 milliards de dollars l'année dernière et une estimation moyenne de trois analystes de 2,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** La société s'attend également à ce que les ventes brutes au quatrième trimestre se situent entre 3,5 et 3,65 milliards de dollars, contre 3,53 milliards de dollars estimés par les analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 41% depuis le début de l'année