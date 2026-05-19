Eton Pharma en hausse après avoir obtenu les droits américains pour un médicament destiné au traitement d'une maladie rare

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19 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Eton Pharmaceuticals, basé dans l'Illinois ( ETON.O ), ont progressé de 2% pour atteindre 33,55 dollars en séance prolongée

** La société indique avoir obtenu les droits de commercialisation aux États-Unis du médicament Impavido, destiné au traitement d'une maladie rare, auprès d'une filiale de Knight Therapeutics

** Les droits sur ce traitement oral, utilisé pour traiter la leishmaniose, prendront effet le 26 septembre - ETON

** La leishmaniose est une maladie rare transmise par des phlébotomes infectés, qui peut provoquer de graves lésions cutanées ou infecter les organes internes si elle n'est pas traitée

** Ce médicament, disponible aux États-Unis depuis 2016, est indiqué chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus pesant plus de 30 kg

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 94,5% depuis le début de l'année