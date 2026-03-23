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ETN crypto : malgré la Fed, des flux positifs pour Bitcoin, Solana, Chainlink et Hyperliquid
information fournie par CoinShares 23/03/2026 à 15:41

CoinShares

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Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 230 M$ de flux nets entrants la semaine dernière, marquant un net ralentissement par rapport aux semaines précédentes.

Si certains observateurs ont pointé l'escalade des tensions géopolitiques liées au conflit iranien comme facteur d'inquiétude, CoinShares estime que la principale explication réside dans la lecture négative que les marchés ont faite de la réunion du FOMC de mercredi.
Les données infra-hebdomadaires étayent cette lecture : les deux premiers jours ont généré 635 M$ d'entrées, avant que la publication des conclusions du FOMC ne provoque 405 M$ de sorties. Ces sorties se sont toutefois modérées en fin de semaine, limitant le bilan net à 230 M$.

L'ether toujours dans le dur

bitcoin a dominé les flux par actif, avec 219 M$ de collecte. Signe d'une polarisation persistante, les produits short-Bitcoin (exposant à la vente à découvert) ont également attiré 6 M$ supplémentaires.
solana a poursuivi sa dynamique positive avec 17 M$ d'entrées, portant à sept le nombre de semaines consécutives de flux entrants et à 136 M$ le cumul sur la période — ce qui en fait l'un des actifs alternatifs les plus recherchés ces derniers mois. Chainlink (4,6 M$) et Hyperliquid (4,5 M$) figurent parmi les autres actifs en hausse. À l'inverse, ethereum a enregistré 27,5 M$ de sorties, mettant fin à une série de trois semaines positives.

En Europe, l'Allemagne et la Suisse maintiennent leur optimisme

Sur le plan géographique, toutes les places régionales ont affiché des soldes positifs : les États-Unis en tête (153 M$), suivis de l'Allemagne (30,2 M$) et de la Suisse (27,5 M$). Cette semaine illustre une nouvelle fois la sensibilité des flux vers les produits crypto aux signaux macroéconomiques. Tant que les anticipations sur la trajectoire des taux restent incertaines, les investisseurs peuvent s'attendre à une volatilité des flux comparable à celle observée cette semaine.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Banques centrales
Cryptoactif
FED

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