La Tesla Model Y est le premier véhicule à avoir réussi les nouveaux tests américains sur les systèmes d'aide à la conduite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi que le modèle Y 2026 de Tesla TSLA.O était le premier modèle de véhicule à avoir réussi les nouveaux tests de l'agence portant sur les systèmes avancés d'aide à la conduite.

Ces tests ont récemment été ajoutés au programme d'évaluation des voitures neuves (New Car Assessment Program) de l'agence. Les modèles qui ont passé ces tests avec succès sont les Model Y fabriqués à partir du 12 novembre, et les tests portent sur le freinage d'urgence automatique pour les piétons, l'aide au maintien de la trajectoire, l'alerte d'angle mort et l'intervention en cas d'angle mort.