ETN crypto : les encours résistent malgré la volatilité liée à l'Iran
information fournie par CoinShares 10/03/2026 à 10:42

CoinShares

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 619 M$ de flux nets entrants la semaine dernière, témoignant d'une certaine résilience malgré un contexte géopolitique tendu lié à la crise iranienne, d'après le département Recherche de CoinShares.

La semaine a été marquée par une inversion brutale du sentiment : les trois premiers jours de cotation ont concentré 1,44 Md$ d'entrées nettes, avant que des sorties de 829 M$ ne soient enregistrées jeudi et vendredi.

La hausse des prix du pétrole a neutralisé le signal désinflationniste attendu de données d'emploi nettement inférieures aux prévisions, limitant ainsi l'effet positif sur les anticipations de politique monétaire. Au final, le solde hebdomadaire reste positif, ce qui illustre la robustesse de l'appétit institutionnel pour la classe d'actifs en période de stress.

La géographie des collectes s'inversent par rapport aux semaines précédentes

Sur le plan géographique, les États-Unis ont été quasi exclusivement à l'origine des flux entrants, avec 646 M$ collectés. À l'inverse, l'Europe, l'Asie et le Canada ont enregistré des sorties de respectivement 23,8 M$, 2,2 M$ et 3,6 M$.

bitcoin a dominé les flux avec 521 M$ d'entrées. Le fait que 11,4 M$ aient simultanément afflué vers des produits short-bitcoin (produits s'exposant à la vente à découvert) traduit un positionnement prudent d'une partie des investisseurs. ethereum a attiré 88,5 M$ et solana 14,6 M$, tandis qu'Uniswap et Chainlink ont chacun collecté 1,4 M$. XRP a fait figure d'exception avec 30,3 M$ de sorties nettes.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Cryptoactif

Valeurs associées

BTC/USD
70 912,5543 USD CryptoCompare +3,28%
ETH/USD
2 063,7108 USD CryptoCompare +3,05%
SOL/USD
84,9734 USD CryptoCompare -0,90%

