Etihad en pourparlers pour des Airbus avant le salon aéronautique de Dubaï, selon certaines sources
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Etihad, la compagnie d'Abu Dhabi, est en pourparlers avec Airbus AIR.PA pour étendre sa flotte de long-courriers avec une commande potentielle de plus d'A350 ainsi que de l'A330neo modernisé, ont déclaré des sources de l'industrie.

Si un accord est conclu, la commande pourrait être annoncée dès le salon aéronautique de Dubaï la semaine prochaine, ont ajouté les sources.

Etihad, qui a élargi en début d'année sa flotte de Boeing BA.N , et Airbus, basé en France, se sont tous deux refusés à tout commentaire.

Valeurs associées

AIRBUS
211,6500 EUR Euronext Paris -0,17%
BOEING CO
195,500 USD NYSE +0,12%
